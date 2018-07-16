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«Бога Кузю» отправила за решётку на пять лет

16 Июля 2018 в 19:59
«Бога Кузю» отправила за решётку на пять лет
ФОТО: РИА Новости
Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова виновным в создании секты и особо крупном мошенничестве. Известного под именем «Бог Кузя» преступника приговорили к 5 годам заключения.

При этом прокурор просил для Попова 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Другим фигурантам дела он требовал от 5 до 6 лет наказания, отметив, что их вина полностью была доказана.

Секта, признанная тоталитарной, была создана в сентябре 2007 года и просуществовала ровно 8 лет. Ее деятельность была пресечена в сентябре 2015 года.

Организаторам (Попову) и активистам были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве и создании религиозного объединения. Им вменялось в вину, в том числе, и насилие над гражданами. При обысках оперативники обнаружили у владыки Романа, который называл себя и так, около 43 млн рублей и более 100 тысяч долларов.

Подсудимый своей вины не признал. Себя он считает несправедливо пострадавшим. Во время заседания Андрей Попов постоянно перешептывался с другими фигурантами дела, за что несколько раз получал предупреждения от судьи. 

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