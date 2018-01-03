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Боевые акванавты появятся в российской армии

3 Января 2018 в 13:01
Боевые акванавты появятся в российской армии

В российской армии начали готовить водолазов-спасателей, способных погружаться на глубину до 400 метров. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что первый этап подготовки будет проходить в городе Ломоносов на базе НИИ спасения и подводных технологий. В рамках второго этапа будут проходить погружения с борта спасательных судов ВМФ, в частности, судна «Игорь Белоусов».

В МО добавили, что намерены возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», пишет RT.

Ранее в МО сообщали, что в Крыму снова будут заниматься подготовкой боевых дельфинов.

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