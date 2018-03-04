Боевики в Восточной Гуте обстреляли медпункт из минометов

Медпункт, расположенных рядом с КПП гуманитарного коридора в Восточной Гуте, в воскресенье, 4 марта, подвергся минометному обстрелу боевиков. Об этом сообщил журналистам генерал-майор Владимир Золотухин.

«В 12.50 боевиками с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан был обстрелян район медицинского пункта, расположенного неподалеку от КПП. Шесть мин разорвались западнее на расстоянии 200-400 метров. Пострадавших нет», — сказал Золотухин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики ввели для жителей Восточной Гуты комендантский час во время гуманитарных пауз, а также запретили массовые собрания. За нарушение установленных правил полагается публичное наказание, пишет Газета.ру