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Боевики в Восточной Гуте обстреляли медпункт из минометов

4 Марта 2018 в 14:36
Боевики в Восточной Гуте обстреляли медпункт из минометов

Медпункт, расположенных рядом с КПП гуманитарного коридора в Восточной Гуте, в воскресенье, 4 марта, подвергся минометному обстрелу боевиков. Об этом сообщил журналистам генерал-майор Владимир Золотухин.

«В 12.50 боевиками с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан был обстрелян район медицинского пункта, расположенного неподалеку от КПП. Шесть мин разорвались западнее на расстоянии 200-400 метров. Пострадавших нет», — сказал Золотухин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики ввели для жителей Восточной Гуты комендантский час во время гуманитарных пауз, а также запретили массовые собрания. За нарушение установленных правил полагается публичное наказание, пишет Газета.ру

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