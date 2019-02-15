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Боевики убили 66 человек в Нигерии

15 Февраля 2019 в 23:29
Боевики убили 66 человек в Нигерии

Власти Нигерии сообщили, что 66 человек были убиты боевиками в штате Кадуна на севере страны. Среди погибших - 22 ребенка и 12 женщин. Причины резни неизвестны.

Трагедия произошла в преддверии президентских выборов, передает «Синьхуа».

Всеобщие выборы в Нигерии пройдут 16 февраля 2019 года. На них будут избираться президент Нигерии, члены Сената и депутаты Палаты представителей. Они станут шестыми выборами после окончания военной диктатуры. Президент Мохаммаду Бухари выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли, когда группа, предположительно, пастухов фулани атаковала церковь в штате Бенуэ в Нигерии. Уточняется, что два католических священника и еще 11 прихожан были убиты во время атаки на церковь в католическом приходе Святого Игнатия в районе Гвер-Ист. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари назвал убийства священников и прихожан в церкви в Бенуэ «подлыми и сатанинскими».

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