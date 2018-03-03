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Боевики пытаются вырваться из Восточной Гуты по пропускам через коридор

3 Марта 2018 в 11:34
Боевики пытаются вырваться из Восточной Гуты по пропускам через коридор

В Центре примирения сообщили о попытках боевиков пройти гумкоридор с пропусками мирных жителей. Террористы обыскивают дома мирных жителей и забирают пропуска, сообщил журналистам генерал-майор Владимир Золотухин.

Бандиты также отбирают у мирного населения продукты питания, «искажая гуманитарную обстановку в районе».

Пропуском через гуманитарный коридор является листовка Центра по примирению. Для пересечения гумкоридора человек должен держать листовку над головой или на голове.

Всего в районе было сброшено порядка 100 тысяч таких листовок, для предотвращения проникновения через коридор боевиков, пишет Газета.ру

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