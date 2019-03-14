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Боевикам не дали совершить теракт на Старополье

14 Марта 2019 в 14:41
Боевикам не дали совершить теракт на Старополье

В Ставропольском крае ликвидированы два боевика, которые хотели организовать террористически акт, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Как отмечает RT, экстремисты были последователями группировки ИГ (организации, запрещенной в России).

Боевики находились в автомобили, который вызвал подозрение у силовиков минувшей ночью. При попытке остановить машину из салона был открыт огонь из автомата. Бандиты также бросили гранату и попытались уехать, однако в ходе перестрелки были убиты.

Накануне в Самарской области в ходе спецоперации в одном из частных домов был уничтожен ещё один бандит, собиравший устроить взрыв в людном месте планировавший теракт бандит. На месте обнаружены оружие, боеприпасы и самодельная бомба.

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