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Boeing «Сургут - Пхукет» экстренно сел в Красноярске

11 Марта 2019 в 10:09
Boeing «Сургут - Пхукет» экстренно сел в Красноярске

Лайнер, летевший из Сургута в Пхукет, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщили Интерфаксу в аэропорту Емельяново краевого центра. Случилось это в ночь на понедельник, 11 марта.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ энергосистемы Boeing-767. Командир экипажа принял решение сесть в ближайшей воздушной гавани. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, отмечает Ura.ru.

Этот борт пока снят с линии. По неофициальной информации, полет из столицы Югры до курорта в Таиланде проходил только с одним работающим генератором.

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