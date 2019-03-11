Boeing «Сургут - Пхукет» экстренно сел в Красноярске

Лайнер, летевший из Сургута в Пхукет, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщили Интерфаксу в аэропорту Емельяново краевого центра. Случилось это в ночь на понедельник, 11 марта.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ энергосистемы Boeing-767. Командир экипажа принял решение сесть в ближайшей воздушной гавани. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, отмечает Ura.ru .

Этот борт пока снят с линии. По неофициальной информации, полет из столицы Югры до курорта в Таиланде проходил только с одним работающим генератором.