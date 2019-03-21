Boeing разработает новое ПО для самолётов модели 737 MAX

Компания «Boeing» разрабатывает новое оборудование для модели 737 MAX. Как отмечает РИА Новости, об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США. В частности, специалисты готовят для авиакомпаний новое программное обеспечение по управлению полётами на Boeing 737 MАХ. Иностранным регуляторам и перевозчикам сообщили, что рассмотрение установки этого оборудования приоритетно.

Как напоминает Life, в Евросоюзе после крушения лайнера в Эфиопии запретили полеты на указанной модели самолета. Свое небо для Boeing закрыла Германия, Франция, Австрия, Ирландия и Великобритания. Также до выяснения причин крушения самолета этого типа от полетов на Boeing 737 MAX 8 решила временно отказаться российская авиакомпания S7.

Как напоминает Ura.ru, авиакатастрофа произошла утром 10 марта. Самолет Ethiopian Airlines упал недалеко от города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, находившиеся на борту, в том числе трое россиян.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН рассказал,можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.