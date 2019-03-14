Boeing приостановил поставки 737 MAX

Корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения такой модели в Эфиопии, передает РИА «Новости».

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта в Эфиопии. Погибли все 157 человек, находившихся на борту. На борту находились граждане 36 стран. Трое пассажиров были из России (двое из которых работали в «Сбербанке», еще один был парашютным инструктором из Твери).



Из авиакатастрофы корпорация Boeing понесла колоссальные финансовые и репутационные потери.

Boeing 737 MAX — новое семейство самолётов, разрабатываемое компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 состоялся 29 января 2016 года.

