Boeing предупредит операторов об опасности 737 Max после крушения в Индонезии

Компания Boeing направит операторам своих новых моделей 737 Max предупреждение о возможности сбоя во время полета. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник, из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут уйти в крутое пике.

Отмечается, что в сообщении будут содержаться указания для пилотов для того, чтобы избежать опасных ситуаций. Предупреждение основано на предварительных выводах о причине крушения лайнера в Индонезии, сообщает РЕН.ТВ.

Напомним, новейший и самый продаваемый Boeing 737 Max разбился утром 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолета, потерпевшего крушение.