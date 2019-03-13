Boeing-747 зацепил мачту в Шереметьеве

Грузовой лайнер Boeing 747 в московском аэропорту Шереметьево задел краем крыла мачту освещения, сообщает РИА Новости. Как передает RT , случилось это в тот момент, когда тягач транспортировал самолёт к месту стоянки.

Повреждения оказались незначительными. Вышедшую из строя деталь на мачте заменили за четверть часа, сообщили в администрации аэропорта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту. Как уточняет АГН «Москва» , небольшая авария произошла накануне вечером с грузовым самолётом авиакомпании AirBridgeCargo. Лайнер отстранен от полетов из-за повреждения правой плоскости. Как уточняет Ura.ru , речь идёт о законцовке крыла и закрылке.