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Boeing-747 зацепил мачту в Шереметьеве

13 Марта 2019 в 11:43
Boeing-747 зацепил мачту в Шереметьеве

Грузовой лайнер Boeing 747 в московском аэропорту Шереметьево задел краем крыла мачту освещения, сообщает РИА Новости. Как передает RT, случилось это в тот момент, когда тягач транспортировал самолёт к месту стоянки.

Повреждения оказались незначительными. Вышедшую из строя деталь на мачте заменили за четверть часа, сообщили в администрации аэропорта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту. Как уточняет АГН «Москва», небольшая авария произошла накануне вечером с грузовым самолётом авиакомпании AirBridgeCargo. Лайнер отстранен от полетов из-за повреждения правой плоскости. Как уточняет Ura.ru, речь идёт о законцовке крыла и закрылке. 

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