Боец ММА Лисин внезапно умер в 21 год

Российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин скоропостижно ушёл из жизни в 21 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию представителя компании Prime Fight Management, с которой у спортсмена был заключён контракт. «Дни.ру» отмечают, что причина кончины пока не называется, предположительно у него случился сердечный приступ.

Аркадий Лисин выступал в тяжелой весовой категории. Как уточняет RT , чемпионом Prime Selection он стал в 2016 году. В активе бойца было шесть побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Кроме того, Лисин принимал участие в международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.