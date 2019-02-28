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Боец ММА Лисин внезапно умер в 21 год

28 Февраля 2019 в 14:52
Боец ММА Лисин внезапно умер в 21 год

Российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин скоропостижно ушёл из жизни в 21 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию представителя компании Prime Fight Management, с которой у  спортсмена был заключён контракт. «Дни.ру» отмечают, что причина кончины пока не называется, предположительно у него случился сердечный приступ.

Аркадий Лисин выступал в тяжелой весовой категории. Как уточняет RT, чемпионом Prime Selection он стал в 2016 году. В активе бойца было шесть побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Кроме того, Лисин принимал участие в международном турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.

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