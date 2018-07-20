Бодра и невиновна. В посольстве РФ рассказали о состоянии Бутиной

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне встретились с задержанной 15 июля россиянкой Марией Бутиной. Об ее состоянии они рассказали в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что у Марии нет жалоб на здоровье и нормальное самочувствие, хотя адаптация к тюремным условиям проходит нелегко. Тем не менее, россиянка «держится бодро» и намерена доказывать свою невиновность в суде, пишет Life.ru.

В посольстве РФ добавили, что продолжат оказывать Марии Бутиной консульскую помощь и содействие, а у американской стороны попросили разъяснений по поводу ее ареста, отмечает RT.

Напомним, Мария Бутина обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при Минюсте США и в работе незарегистрированным иноагентом. Максимальный срок наказания по такому обвинению 15 лет.