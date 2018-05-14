Bloomberg предсказал рост долга РФ несмотря на рост цен на нефть

Цены на нефть приблизились к максимуму за три года, отмечает издание, но в то же время, вызвали увеличение долга крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов. Хотя российский бюджет движется в сторону профицита (впервые с 2011 года), программа Минфина по покупке иностранной валюты означает, что требуется больше рублей для проведения операций, когда курс валюты повышается благодаря более высоким ценам на нефть, сообщает Bloomberg. Вместо утоления финансовых нужд правительства в результате получится, что долг в рублях увеличится до близкого к рекорду прошлого года уровню, чтобы впитать в себя дополнительные доллары.
Ранее в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что рост мировых цен на нефть пойдет России на пользу и поможет вывести бюджет в профицит.