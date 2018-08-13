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Bloomberg: Антироссийские санкции не сработают без поддержки Трампа

13 Августа 2018 в 12:21
Bloomberg: Антироссийские санкции не сработают без поддержки Трампа

Новые санкции США в отношении России не будут успешными, если Дональд Трамп не будет поддерживать их. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Источник поясняет, что ограничительные меры, введенные администрацией Дональда Трампа после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, «сбивают с толку». Причиной тому служит их «контраст» со словами и поведением главы Белого дома по отношению к Владимиру Путину.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, что у Вашингтона есть способы противостояния Москве. В частности, проект «Северный поток-2», а также санкции, которые были введены во времена Барака Обамы.

Добавим, по данным Международного валютного фонда, западные санкции в целом могут сократить российскую экономику на 10%, подчеркивает Газета.ру.

В свою очередь, глава Минфина России Антон Силуанов назвал последствия возможного введения новых санкций со стороны США «неприятными, но не смертельными» для российской экономики, отмечает Ura.ru.


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