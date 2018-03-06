Блокчейн-платформы верифицируют голосование на президентских выборах

Впервые в мире все протоколы по выборам президента-2018 в России будут доступны в общественной блокчейн-платформе НОМ и подтверждены с помощью независимой блокчейн-платформы Verifier.

Об этом и других вопросах говорили эксперты на круглом столе в ТАСС, посвященном внедрению последних цифровых разработок в процедуру выборов.

В день голосования 18 марта 2018 г. наблюдатели «Национального общественного мониторинга» будут вести параллельный подсчет голосов и передавать явку избирателей на определенные часы. Все данные для параллельного подсчета голосов, которые поступят в систему НОМ с избирательных участков, будут подтверждены по технологии блокчейн НОМ и «международному стандарту доверия» независимой блокчейн-платформы Verifier.

Как отметил федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», координатор общественного движения «Группа 32» Роман Коломойцев, основной базой наблюдателей является молодежь. «Ей понятны информационные технологии, им удобно использовать современные средства контроля за выборами. Мы построили IT- платформу на принципах блокчейн – с одной стороны, это обеспечивает доверие, что очень важно для молодых наблюдателей, впервые участвующих в голосовании, с другой – позволяет записать все активности наблюдателей в день голосования, подтвердить их работу», - отметил Роман Коломойцев.

«Благодаря блокчейн и тому, что все протоколы с участков голосования заводятся в базу данных nom24.ru, подмена информации становится невозможной – всегда можно проверить и сопоставить данные по протоколам», - поделилась федеральный координатор «Национального общественного мониторинга», сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

После попадания в систему данные сохраняются и дублируются для подтверждения в сети Verifier, в которую передаются не только данные о протоколах, но и изображение протокола.

После верификации в НОМ возвращается уникальный код блока, по которому можно проверить в блокчейн Verifier совпадение данных протокола с фотографией протокола.

Руководитель программы «Политический менеджмент и связи с общественностью» политологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Володенков в свою очередь отметил, что «блокчейн НОМ – это первая точка роста, общественная инициатива. Уверен что в будущем ЦИК по факту станет не нужным. Если таких блокчейн-платформ будет несколько, то они верифицируют весь процесс выборов и фальсификации станут невозможны. Чтобы этот опыт масштабировать, надо ставить вопрос о цифровом неравенстве и тотальном доступе избирателей к цифровым технологиям», - отметил Сергей Володенков.