Блогер-психолог подала на хейтеров в суд

Известный психолог‐блогер Вероника Хлебова решила подать в суд на пользователей соцсетей, которые нецензурно отзывались о самой Хлебовой, а также оскорбляли ее творчество.

Поводом для критики, причем не всегда цензурной, стала статья, в которой автор рассуждала об ответственности жертвы в насилии. Чтобы заверить скрины обидных комментариев, Хлебова наняла адвоката, она уже потратила почти 200 тысяч рублей.

Как пишет телеканал «360», иск к рассмотрению принял Гагаринский районный суд Москвы. Однако судья рассмотрение дела пока отложил, сославшись на то, что у Facebook, где была опубликована статья, нет юридического лица в России.