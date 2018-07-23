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Блогер-психолог подала на хейтеров в суд

23 Июля 2018 в 12:45
Блогер-психолог подала на хейтеров в суд

Известный психолог‐блогер Вероника Хлебова решила подать в суд на пользователей соцсетей, которые нецензурно отзывались о самой Хлебовой, а также оскорбляли ее творчество.

Поводом для критики, причем не всегда цензурной, стала статья, в которой автор рассуждала об ответственности жертвы в насилии. Чтобы заверить скрины обидных комментариев, Хлебова наняла адвоката, она уже потратила почти 200 тысяч рублей. 

Как пишет телеканал «360», иск к рассмотрению принял Гагаринский районный суд Москвы. Однако судья рассмотрение дела пока отложил, сославшись на то, что у Facebook, где была опубликована статья, нет юридического лица в России.

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