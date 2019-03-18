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Близкие Началовой опровергли информацию о проблемах с похоронами

18 Марта 2019 в 14:28
Близкие Началовой опровергли информацию о проблемах с похоронами

Близкие певицы Юлии Началовой опровергли информацию о проблемах с похоронами. Пиар-директор исполнительницы Анна Исаева сообщила, что вопрос погребения решается с помощью правительства Москвы и семье артистки идут навстречу, сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердил и отец певицы Юлии Началовой Виктор. В беседе с РБК он сообщил, что проблем с местом захоронения на Троекуровском кладбище нет:

«Никакого конфликта нет. Работа идет так, как она должна идти, все нормально. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Юля была захоронена там», — сказал Виктор Началов.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы.

 

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