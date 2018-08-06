Понедельник
06 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Блаттер: Выбор Катара страной проведения ЧМ-2022 стал возможным благодаря сговору

6 Августа 2018 в 09:58
Блаттер: Выбор Катара страной проведения ЧМ-2022 стал возможным благодаря сговору

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер настаивает на том, что члены исполкома ФИФА, выбирая место проведения чемпионата мира 2022 года, проигнорировали сообщения о невозможности проведения мирового первенства в Катаре. Как отмечает Life.ru, Блаттер, покинувший Международную. Федерацию футбола в 2015 году из-за громкого коррупционного скандала, изложил свою позицию в книге «Моя правда».

На её страницах Блаттер отмечает, что комиссия, ответственная за выбор страны-организатора ЧМ, не приняла во внимание рекомендации о том, что Катар не сможет создать необходимые для мирового первенства условия, отмечает Газета.ру.

Также Йозеф Блаттер утверждает, что победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини. По словам Блаттера, тот якобы рассказал ему, что принял решение во время ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году. При этом сам Платини в своё время эту информацию отрицал.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.