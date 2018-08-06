Блаттер: Выбор Катара страной проведения ЧМ-2022 стал возможным благодаря сговору

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер настаивает на том, что члены исполкома ФИФА, выбирая место проведения чемпионата мира 2022 года, проигнорировали сообщения о невозможности проведения мирового первенства в Катаре. Как отмечает Life.ru, Блаттер, покинувший Международную. Федерацию футбола в 2015 году из-за громкого коррупционного скандала, изложил свою позицию в книге «Моя правда».

На её страницах Блаттер отмечает, что комиссия, ответственная за выбор страны-организатора ЧМ, не приняла во внимание рекомендации о том, что Катар не сможет создать необходимые для мирового первенства условия, отмечает Газета.ру.

Также Йозеф Блаттер утверждает, что победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини. По словам Блаттера, тот якобы рассказал ему, что принял решение во время ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году. При этом сам Платини в своё время эту информацию отрицал.