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Благотворительный концерт в память о Хворостовском пройдет в Красноярске

31 Июля 2018 в 20:15
Благотворительный концерт в память о Хворостовском пройдет в Красноярске

26 августа в Красноярске пройдет благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям. В память о Диме». Он организован Благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского, его семьей и друзьями. Концерт состоится на родине певца при поддержке правительства и губернатора Красноярского края.

В этот день на площади у Большого концертного зала краевой филармонии выступят ведущие солисты мировых оперных сцен – друзья Дмитрия Хворостовского: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, виолончелист Борислав Струлев. Они выступят без гонораров. Концерт пройдет в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, дирижировать будет Константин Орбелян.

Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья – детям» прошел в 2014 году в Кремлевском дворце в Москве. Затем состоялось еще два. С тех пор было перечислено свыше 46,5 млн руб. на лечение 113 детей – подопечных Русфонда. Собранные средства от концерта в Красноярске также пойдут на лечение тяжелобольных детей Русфонда.

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