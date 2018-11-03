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BlaBlaCar могут запретить через суд

3 Ноября 2018 в 11:12
BlaBlaCar могут запретить через суд

В России могут запретить сервис BlaBlaCar. Против российского представительства французского сервиса ООО «Комьюто Рус» был подан коллективный иск.

Блокировки сервиса добивается организация «Объединение автопассажирских перевозчиков». Компания обвиняет BlaBlaCar в том, что сервис помогает нелегальным перевозчикам, которые уходят от налогов и экономят на безопасности. В иске утверждается, что пассажиры при помощи сервиса BlaBlaCar перевозятся платно, а не бесплатно, как заявлено. Перевозчик объясняет взимание платы «компенсацией расходов на топливо».

Также сервис обвиняют в том, что он организует перевозки, не имея полной информации о водителях, о наличии у них прав, лицензии на перевозку пассажиров, состоянии здоровья и техсостоянии транспортного средства.

На основании этого организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» просит суд признать сервис BlaBlaCar запрещенным в России и внести его в реестр запрещенных ресурсов, пишет RT.

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