Бизнесмены рассказали о проблемах после публикации «кремлёвского списка»

Фигуранты «кремлёвского доклада» США в бизнес-среде начали сталкиваться с проблемами, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники издания, бизнесмены отмечают более частые проверки, а также ущерб деловой репутации после публикации списка. Так, один из упоминаемых в докладе коммерсантов заявил на условиях анонимности, что из-за этого у него может сорваться сделка. Другой признался, что его репутации был нанесён урон, пишет «Свободная пресса».

«Кремлёвский доклад» был опубликован Минфином США в конце января этого года, напоминает Ura.ru. В нём перечислены имена 210 российских чиновников и бизнесменов. Санкции относительно фигурантов списка пока не приняты.