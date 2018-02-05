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Бизнесмены настаивают на дальнейшем смягчении «пакета Яровой»

5 Февраля 2018 в 11:37
Бизнесмены настаивают на дальнейшем смягчении «пакета Яровой»

Бизнесмены обратились к разработчикам «пакета Яровой» в просьбой о дальнейшем смягчении условий хранения данных, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что ранее смягченные правила действия закона, направленного на борьбу с терроризмом, не устроили представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам экспертов, необходимо ещё сократить срок и объёмы хранения информации.  В противном случае операторы связи прогнозируют рост тарифов на услуги связи до 90%.

Как напоминают «Новые Известия», в январе 2018 года власти пошли на уступки и признали критику в адрес «пакета Яровой» конструктивной. Согласно новым правилам срок хранения трафика, за исключением голосовых сообщений, был сокращен с полугода до 30 суток. 

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