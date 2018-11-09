Бизнесмена Пригожина показали на встрече Шойгу с ливийскими военными

Совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин, которого неоднократно называли связанным с ЧВК Вагнера, присутствовал на переговорах в Москве в составе российского делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Видеозапись опубликовало Минобороны Ливии на своем Youtube-канале, сообщает РБК.

Визит командующего Ливийской национальной армии в Москву состоялся 7 ноября.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил, что предприниматель Евгений Пригожин, которого на Западе называют «личным поваром Путина» и приписывают ему организацию хакерских атак на США, не связан с Кремлем.

Российский лидер подтвердил, что Пригожин в Петербурге развивает ресторанный бизнес.