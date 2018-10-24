Бизнес-тренажёр для школьников запустили в Москве

Специально для школьников в Москве запустили тренажёр «Мой первый бизнес». Это один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», который был создан по указу президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

Благодаря бизнес-тренажёру, школьники смогут стать главой стартапа и привести его к успеху. Как рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, симулятор даст возможность будущим предпринимателям проверить себя.

«В таком важном деле, как запуск своего бизнеса, нужно заранее просчитывать все возможные риски. Чтобы школьники могли этому научиться, мы запустили уникальный бизнес-тренажёр. Симулятор позволяет молодым бизнесменам проверить свои знания в менеджменте, маркетинге, финансах и праве. Всё как в реальном бизнесе», - отметил Даванков.

В свою очередь, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александр Дёмин отметил, что игровая форма позволит избежать ошибок в реальной жизни.

«Тренажер дает возможность приобрести опыт на игровых ошибках, тем самым предостеречь себя от всевозможных денежных издержек в реальной жизни», - сказал Дёмин.

Стоит отметить, что одноимённый международный конкурс «Мой первый бизнес» способствует развитию молодёжного предпринимательства в России. Он позволяет пройти обучение навыкам проектного управления и предпринимательства. Мероприятие организовано для лиц до 18 лет. Для победителей конкурса подготовлены ценные призы: от грантов на обучение в РЭУ имени Плеханова до путёвок в образовательный центр «Сириус». Конкурс стартовал 1 октября. Его открыл первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Регистрация на него доступна на сайте.