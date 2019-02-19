Бизнесмены просят Бастрыкина отпустить основателя Baring Vostok

Участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей направили просят отпустить из-под стражи основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под поручительство. Такое обращение представители бизнес-сообщества направили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как передает РИА «ФАН» , письмо подписали Американская торговая палата (AmCham), Ассоциация европейского бизнес, Российско-Германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата и РСПП. Об этом сообщил глава AmCham Алексис Родзянко.

На прошлой неделе Майкла Калви и еще пять человек задержали в российской столице по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил Калви в следственный изолятор на два месяца.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов выступил против такой меры пресечения. По его словам, речь идёт о споре хозяйствующих субъектов, который должен решаться в гражданском правовом поле.