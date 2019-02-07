Бизнес-омбудсмен по экологии: Мусор надо сжигать, а не закапывать

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В рамках пресс-конференции НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов ответил на вопрос о том, насколько ощутимое влияние на здоровье человека оказывает работа мусоросжигательных заводов:

«Выхлопные системы обладают определёнными фильтрами. Никто от этого не задыхается и не умирает ни в Токио, ни в Париже, ни в Лондоне. Во всех крупных городах мира на заводах стоят специальные установки. Это такая популистская идея – о том, что сжигание мусора всех нас убьёт. Я этого мнения не разделю. Но, в тоже время хочу сказать, что сжигать – это не дешево. Это в шесть раз дороже, чем закапывать. И государство, на уровне правительства РФ, приняло так называемый "Зелёный тариф", когда электроэнергия, вырабатываемая мусоросжигательным заводом, покупается по тарифу, который в шесть раз дороже тарифа при классической генерации энергии. Это делается потому, что мы просто не вместим хвосты от переработанных твёрдых коммунальных отходов на полигоны. У нас нет столько места, чтобы разместить это всё в порядке захоронения. Поэтому нужно сжигать», - отметил эксперт.

Ранее в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, член экспертного совета по реализации национального проекта «Экология» Владислав Жуков рассказал о том, что в условиях информационного вакуума у россиян появилась масса вопросов по «мусорной реформе».