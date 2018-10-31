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Бизнес Керимова «переедет» в Дагестан

31 Октября 2018 в 20:49
Бизнес Керимова «переедет» в Дагестан

Бизнес сенатора Сулеймана Керимова будет зарегистрирован в Дагестане, сообщил глава республики Владимир Васильев.

«Сегодня у города миллиард рублей консолидированного бюджета. На 5 миллиардов рублей дополнительных средств можно сделать многое. Мы говорили с Дитрихом и о возможности открытия в Дербенте аэродрома» - отметил Васильев.

Помощник Керимова Хизри Абакаров возглавил Дербент две недели назад.

Как ранее НСН сообщала, что российский сенатор Сулейман Керимов после снятия с него обвинений во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов вернулся на родину. Сенатору вернули паспорт. Залог, внесенный за него во Франции в размере 40 млн евро, также возвращен.


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