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Биткойн продолжает глубокое падение

15 Ноября 2018 в 19:32
Биткойн продолжает глубокое падение

Курс биткойна упал до минимальной отметки с октября 2017 года. Как сообщает MarketWatch, за криптовалюту сейчас дают $5475, это на 2,75% ниже значений среду. При этом в четверг, 15 ноября курс опускался до $5408.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа упала более чем на 30 миллиардов долларов - до 181 миллиарда, передает «Интерфакс». Игроки избавляются от биткойнов уже четвертую сессию подряд. Дешевеют и другие криптовалюты. Эксперты прогнозируют продолжительное падение этого рынка в 2019 году.

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