Биткойн продолжает глубокое падение

Курс биткойна упал до минимальной отметки с октября 2017 года. Как сообщает MarketWatch, за криптовалюту сейчас дают $5475, это на 2,75% ниже значений среду. При этом в четверг, 15 ноября курс опускался до $5408.

В целом капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа упала более чем на 30 миллиардов долларов - до 181 миллиарда, передает «Интерфакс». Игроки избавляются от биткойнов уже четвертую сессию подряд. Дешевеют и другие криптовалюты. Эксперты прогнозируют продолжительное падение этого рынка в 2019 году.