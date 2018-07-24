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Биткоин идет в рост

24 Июля 2018 в 00:28
Биткоин идет в рост

Курс биткоина на торгах в понедельник вырос на 2,3%. Впервые за два месяца курс биткоина превысил 7500 долларов, передает RG.ru.

Отмечается, что капитализация рынка цифровых денег достигла 286 миллиардов долларов.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

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