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Биологи увидели, как рождаются новые клетки мозга

8 Февраля 2018 в 22:12
Биологи увидели, как рождаются новые клетки мозга

Швейцарские и британские биологи впервые увидели то, как формируются новые клетки внутри «взрослого» мозга, научившись следить за движением одиночных стволовых клеток в центре памяти мышей, говорится в статье, опубликованной в «Science».

В 1962 году американец Джозеф Олтман в экспериментах на крысах впервые показал, что у взрослых грызунов идет процесс нейрогенеза, а в 1998 году группа Петера Эрикссона обнаружила, что новые клетки образуются и в мозге взрослых людей, передает РИА «Новости».

Себастиан Джессбергер из Цюрихского университета считает, что в будущем эти стволовые клетки можно будет использовать «для починки мозга и избавления пациентов от таких проблем, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, старческого слабоумия или самых серьезных форм депрессии».

Мозг — центральный отдел нервной системы животных и человека, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружен оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале. 

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