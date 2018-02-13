Биньямину Нетаньяху грозит суд

Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинений в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия, передает ТАСС

Одно из расследуемых дел касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемым попыткам воздействия на редакционную политику газеты «Yedioth Ahronoth».

68-летний Биньямин Нетаньяху — государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля (с 2009 года). Лидер партии Ликуд (1993—1999 и с 2005). Нетаньяху является первым премьер-министром Израиля, родившимся после провозглашения независимости государства.