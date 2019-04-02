Билеты на поезда теперь можно купить за 4 месяца до поездки

Время старта продаж билетов увеличила до 120 суток компания РЖД. Речь идет о поездах дальнего следования нескольких направлений, сообщает АГН Москва.

Уточняется, что на сегодняшний день уже можно купить билеты на август на поезда, которые следуют из Москвы в Санкт-Петербург. А до конца августа аналогичным образом можно приобрести проездной талон на некоторые составы, которые следуют из Владивостока в Хабаровск, а также из Москвы в Адлер, пишут Известия.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский рассказал НСН, почему закон не позволяет продавать билеты по более дешевым тарифам в плацкартные вагоны.