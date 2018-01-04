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«Билет в один конец». Киев стращает бегущих в Россию украинцев

4 Января 2018 в 18:46
«Билет в один конец». Киев стращает бегущих в Россию украинцев

Гражданам Украины опасно ездить в Россию. Нередко такая поездка становится «билетом в один конец». Такое предупреждение соотечественникам выпустили в департаменте консульской службы украинского МИД.

Дипломаты попросили украинцев задуваться, стоит ли «причинять страдания родным».

Ранее Минэконом развития Украины сообщало о 2,6 млн соотечественниках, работающих в России. По данным ведомства, в этом году украинцы едут на заработки с РФ в полтора раза чаще. СМИ отмечают, что работать в России гражданам «Незалежной» выгоднее, чем в ЕС, пишет РИА Новости.

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