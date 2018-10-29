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Bild сообщила об уходе Меркель с поста главы ХДС

29 Октября 2018 в 12:53
Bild сообщила об уходе Меркель с поста главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС), которую возглавляет с 2000 года. По информации немецкого издания Bild, об этом Меркель сообщила на заседании президиума партии. В то же время она намерена остаться канцлером ФРГ, отмечает RT.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали Ангелу Меркель за фото с Владимиром Путиным из-за того, что она якобы чересчур дружелюбна с российским лидером. Между тем, экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН обвинил немецких журналистов в хамстве.

 

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