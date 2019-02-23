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Билан выступил в Питере со сломанной ногой

23 Февраля 2019 в 19:41
Билан выступил в Питере со сломанной ногой
Дима Билан. Фото: РИА Новости

Дима Билан перенес операцию на ногу в связи с выступлением в Санкт-Петербурге. Певец дал концерт, несмотря на то, что сломал ногу в двух местах. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Билан рассказал, что получил травму, поскользнувшись на льду. Запланированную на следующий день операцию, перенес из-за концерта в Северной столице.

«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» – рассказал певец в своем Instagram.

Дима Билан также поблагодарил фанатов за поддержку.


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