Билан выступил в Питере со сломанной ногой

Дима Билан перенес операцию на ногу в связи с выступлением в Санкт-Петербурге. Певец дал концерт, несмотря на то, что сломал ногу в двух местах. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Билан рассказал, что получил травму, поскользнувшись на льду. Запланированную на следующий день операцию, перенес из-за концерта в Северной столице.
«Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!» – рассказал певец в своем Instagram.
Дима Билан также поблагодарил фанатов за поддержку.