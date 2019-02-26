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Биатлонистке Васильевой грозит наказание за пропуск допинг-тестов

26 Февраля 2019 в 08:19
Биатлонистке Васильевой грозит наказание за пропуск допинг-тестов

Комиссия Всемирного антидопингового агентства до 3 марта должна принять решение по биатлонистке сборной России Маргарите Васильевой, которая пропустила подряд три допиг-теста. Об этом сообщил главный врач национальной команды Алексей Лагуточкин, передает ТАСС.

Как отмечают «Известия» Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. В результате у биатлонистки появилось три «флажка» в системе ADAMS Всемирного антидопингового агентства. Регламент WADA предусматривает в этом случае дисквалификацию проштрафившегося атлета. Васильевой грозит отстранение от соревнований сроком от одного года до двух лет.

Ранее Маргарита Васильева в послании в адрес Международного союза биатлонистов попросила не применять к ней карательные меры. Спортсменка объясняет пропуск допинг-тестов объективными причинами.

Как отмечает RT, уроженка Забайкальского края попала в основную сборную России в этом сезоне по итогам отборочных соревнований. Она принимала участие во всех этапах Кубка мира, пропустив лишь недавний чемпионат Европы в Минске.

Известно, что Васильева страдает от приобретённой астмы. В таких случаях спортсмены применяют ингаляции сальбутамола. Это вещество входит в список запрещённых, однако его разрешено употреблять в определённых дозах.

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