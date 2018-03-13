Биатлонистка Румянцева выиграла золото Паралимпиады

Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Южной Корее. Она преодолела дистанцию за 34 минут 10 секунд с одним промахом.

Серебро досталось россиянке Анне Милениной (35.30,0).Третье место – у украинки Людмилы Ляшенко (36.23,6).

Ранее две медали Паралдимпиады выиграли российские биатлонистки Марта Зайнуллина, она завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» и Ирина Гуляева, ставшая бронзовым призером. Первой на финише была 46-летняя немка Андреа Эскау, пишет RT.