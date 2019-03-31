Биатлонистка Миронова выиграла масс-старт Чемпионата России

Российская спортсменка Светлана Миронова выиграла в женском масс-старте по биатлону на чемпионате страны. Первенство состоялось в Тюмени.

Миронова на дистанции 12,5 км представляла Свердловскую область. Победный результат спортсменки составил 41 минуту 31,8 секунды. Биатлонистка допустила три промаха при прохождении дистанции.

Второе место заняла Лариса Куклина. Девушка представляла Ямало-Ненецкий автономный округ. От лидера гонки ее отделяли 11 секунд . Третьей стала Виктория Сливко. Она выступила за Тюменскую область. Результат биатлонистки составил более 42 минут.