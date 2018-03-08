Биатлонистка Домрачева стала «самой влиятельной женщиной Белоруссии»

В Белоруссии назвали самую влиятельную женщину. Согласно опросу экспертной компании «БелаПАН», ею стала биатлонистка Дарья Домрачева.

По результатам голосования спортсменка набрала 53 очка и обошла главу президентской администрации Булоруссии Наталью Кочанову (45), а также лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлану Алексиевич (37), пишет Газета.ру

Дарья Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Она единственная среди женщин-биатлонисток, в чьей копилке оказалось четыре олимпийских золота. Также она стала единственной женщиной, удостоенной высшей награды страны - за заслуги в спорте ей было присвоено звание «Герой Белоруссии».

В июле 2016 года Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьёрндалена. Через три месяца у супругов родилась дочь Ксения.