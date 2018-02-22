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Биатлонистка Домрачева побила рекорд экс-россиянки

22 Февраля 2018 в 16:22
Биатлонистка Домрачева побила рекорд экс-россиянки

Женская сборная Белоруссии, за которую выступали  Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, выиграла на Олимпийских играх эстафету.

Лидер команды Дарья Домрачева стала, таким образом, четырёхкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Сочи в 2014 году Дарья выиграли три личные гонки (пасьют, индивидуальную гонку и масс-старт).

Три золота на счету Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию и немки Кати Вильхельм.

Добавим, Домрачева родилась в Минске, но с 4 до 15 лет прожила в Нягани, и именно в российской  глубинке начала профессионально заниматься спортом.

Анастасия Кузьмина и её брат Антон Шипулин начали заниматься лыжными гонками в родной Тюмени. С декабря 2008 года биатлонистка представляет Словакию в международных соревнованиях.

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