Биатлонистка Домрачева побила рекорд экс-россиянки

Женская сборная Белоруссии, за которую выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, выиграла на Олимпийских играх эстафету.

Лидер команды Дарья Домрачева стала, таким образом, четырёхкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Сочи в 2014 году Дарья выиграли три личные гонки (пасьют, индивидуальную гонку и масс-старт).

Три золота на счету Анастасии Кузьминой, представляющей Словакию и немки Кати Вильхельм.

Добавим, Домрачева родилась в Минске, но с 4 до 15 лет прожила в Нягани, и именно в российской глубинке начала профессионально заниматься спортом.

Анастасия Кузьмина и её брат Антон Шипулин начали заниматься лыжными гонками в родной Тюмени. С декабря 2008 года биатлонистка представляет Словакию в международных соревнованиях.