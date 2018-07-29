Биатлонист Тихонов назвал безобразием присвоение ЗМС футболистам

В российском спорте любое безобразие воспринимается нормально, если на это дана «санкция сверху». Такое мнение относительно присвоения игрокам футбольной сборной звания заслуженных мастеров спорта высказал четырехкратных олимпийский чемпиона по биатлону Александр Тихонов.

«В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально. Что сверху сказали, то и произошло. В нашем поколении, когда человек становился один раз чемпионом мира, то ему не присваивали ЗМС», - заявил прославленный биатлонист.

Тихонов отметил, что последние 32 года в России на футбол тратились огромные бюджетные деньги. При этом он признал успешным выступление национальной команды на ЧМ-2018, пишет Газета.ру

Ранее Екатерина Гамовы выступила с критиков в адрес спортивного руководства за присвоение всем игрокам национальной футбольной сборной звания ЗМС за выход в ¼ финала ЧМ-2018. Волейболистку поддержали многие коллеги по цеху.