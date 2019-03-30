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Биатлонист Логинов выиграл золото Чемпионата России

30 Марта 2019 в 14:29
Биатлонист Логинов выиграл золото Чемпионата России

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России. Спортсмен пересек финишную черту 12,5-километровой дистанции с результатом 32 минуты 10,8 секунды.

Уточняется, что Логинов стартовал вторым, а от лидера гонки его отделяло 16 секунд. Биатлонист допустил четыре промаха на четырех огневых рубежах, но несмотря на это все же смог завоевать золотую медаль первенства.

Серебряную медаль завоевал Вадим Филимонов, который отстал от Логинова на 14,3 секунды. Бронза досталась Максиму Буртасову. Он уступил лидеру 18,7 секунды.

Ранее заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал в эфире НСН об уровне спортивной инфраструктуры в России.

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