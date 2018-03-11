Биатлонист Фуркад подарил серебряную медаль масс-старта русской девочке

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Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад подарил медаль Кубка мира русской девочке.

В масс-старте на этапе КМ в Контиолахти (Финляндия) Фуркад стал вторым. Свою награду он по сложившейся уже традиции отдал юной зрительнице.

Добавим, что 29-летний спортсмен часто дарит детям медали с этапов Кубка мира. Себе Фуркад оставляет только награды с чемпионата мира и Олимпийских игр, пишет «Чемпионат».

Золото в масс-старте завоевал австриец Юлиан Эберхард. Бронза досталась россиянину Антону Шипулину. Показать лучший результат Шипулину помешало падение на последнем подъеме перед финишем, пишет Газета.ру