Беженцы покидают район проведения турецкой операции в Сирии

Российские военные сообщили о потоке беженцев, которые покидают район турецкой операции в районе Африна, передает «Интерфакс».

«В зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. За сутки в направлении Алеппо проследовало около 2 тысяч человек», - сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Турция 20 января начала операцию «Оливковая ветвь», направленную на ликвидацию военизированных курдских формирований на севере Сирии.

Африн — город на северо-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб. Административный центр одноимённого района. Население, по данным на 2012 год, превышало 50 тысяч человек. В национальном составе населения преобладают курды, в конфессиональном — мусульмане-сунниты.