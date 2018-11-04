Без «около» и «вокруг». Уфимским чиновникам сократили лексикон

Чиновникам Уфы запрещено использовать в официальной речи слова «около», «ориентировочно», «вокруг» и другие неточные формулировки. Такое распоряжение издал мэр города Ульфат Мустафин.

«Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще», — приводит издание Ufa Time слова градоначальника.

Мэр Уфы призвал подчиненных выражаться конкретнее, особенно в общении со строительными подрядчиками, которым «необходимо ставить четкие сроки сдачи объектов».

Добавим, что уфимскую администрацию Мустафин возглавил 29 октября.