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Без «около» и «вокруг». Уфимским чиновникам сократили лексикон

4 Ноября 2018 в 14:43
Без «около» и «вокруг». Уфимским чиновникам сократили лексикон

Чиновникам Уфы запрещено использовать в официальной речи слова «около», «ориентировочно», «вокруг» и другие неточные формулировки. Такое распоряжение издал мэр города Ульфат Мустафин.

«Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще», — приводит издание  Ufa Time слова градоначальника.

Мэр Уфы призвал подчиненных выражаться конкретнее, особенно в общении со строительными подрядчиками, которым «необходимо ставить четкие сроки сдачи объектов».

Добавим, что уфимскую администрацию Мустафин возглавил 29 октября.

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