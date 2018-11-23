Без изюминки. Пизанская башня продолжает «выпрямляться»

За последние 20 лет Пизанская башня «выпрямилось» на 4 сантиметра, и в дальнейшем этот процесс может продолжиться. Как пишет BBC, об этом заявили учёные из Университета Пизы. Отмечалось, что специалисты пытались стабилизировать сооружение, из-за этого угол наклона уникальной башни изменился. Процедура, ради которой пришлось даже приостановить посещение объекта туристами, обошлась итальянскому правительству в 225 миллионов евро.

Знаменитое сооружение стоит под наклоном с момента начала строительства в 1173 году. В настоящее время инженеры просчитывают возможные варианты окончательного «выпрямления» и пытаются понять, можно ли придать этому уникальному сооружению строго вертикальное положение. С 1990-х годов в Италии действует специальный научный комитет по мониторингу и изучению башни.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Италии высказались против строительства мечети рядом с Пизанской башней, напоминает «Русская планета».