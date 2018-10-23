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Без Глушакова. Каррера попрощался с футболистами «Спартака»

23 Октября 2018 в 17:34
Без Глушакова. Каррера попрощался с футболистами «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера устроил прощальный ужин, куда позвал красно-белых. Фотографию наставника с командой разместил на странице в Instagram переводчик Артём Фетисов. Интересно, что на фото нет полузащитника Дениса Глушакова. В то же время там запечатлён Андрей Ещенко. Оба спортсмена в сентябре оказались в дубле, однако 23 сентября стало известно об их переводе в основной состав, сообщает Р-Спорт.

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 года по октября 2018 года. Его уволил после проигрыша тульскому «Арсеналу».

Знаменитый советский вратарь Анзор Кавазашвили в эфире НСН усомнился, что тренер сборной РФ Станислав Черчесов станет новым наставником «Спартака».

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