«Без фотокамер»: В Москве простятся с Юлией Началовой

Церемония прощания с певицей Юлией Началовой начнётся сегодня в полдень в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает Газета.ру, подчёркивая, что она продлится до 14:00 и будет открытой. Близкие артистки сообщили о том, что не против того, чтобы попрощаться с Юлией Началовой пришел любой желающий, однако во время церемонии фото- и видеосъемка будет запрещена. RT подчёркивает, похоронят певицу на Троекуровском кладбище столицы.

Между тем, отец певицы композитор Виктор Началов заявил РИА Новости, что причиной смерти его дочери стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

Напомним, 38-летняя российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. Позже Началову ввели в состояние искусственной комы. 16 числа врачи провели операцию, после которой вечером певица скончалась.

Ранее экс-супруг певицы Юлии Началовой бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сообщил, с кем останется их совместная дочь Вера. Спортсмен сообщил, что девочка будет жить с ним и воспитание ребенка он полностью возьмет на себя.