Без флага. МОК не вернул российской сборной триколор

Олимпийская сборная России пройдет на церемонии закрытия ОИ в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК в воскресенье не разрешил вернуть команде национальный флаг.
Это обусловлено решением сохранить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое было единогласно поддержано на 132-й сессии МОК. Россияне могут присутствовать на Играх только в статусе олимпийских атлетов из России, пишет ТАСС.Накануне специальная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц признала, что Россия выполнила все требования МОК, выдвинутые в декабре прошлого года. При этом было рекомендовано вернуться к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб россиян, пишет Газета.ру