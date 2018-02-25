Без флага. МОК не вернул российской сборной триколор

Олимпийская сборная России пройдет на церемонии закрытия ОИ в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК в воскресенье не разрешил вернуть команде национальный флаг.

Это обусловлено решением сохранить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое было единогласно поддержано на 132-й сессии МОК. Россияне могут присутствовать на Играх только в статусе олимпийских атлетов из России, пишет ТАСС.