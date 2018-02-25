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Без флага. МОК не вернул российской сборной триколор

25 Февраля 2018 в 11:49
Без флага. МОК не вернул российской сборной триколор

Олимпийская сборная России пройдет на церемонии закрытия ОИ в Пхенчхане под олимпийским флагом. МОК в воскресенье не разрешил вернуть команде национальный флаг.

Это обусловлено решением сохранить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), которое было единогласно поддержано на 132-й сессии МОК. Россияне могут присутствовать на Играх только в статусе олимпийских атлетов из России, пишет ТАСС.

Накануне специальная комиссия МОК под руководством Николь Хевертц признала, что Россия выполнила все требования МОК, выдвинутые в декабре прошлого года. При этом было рекомендовано вернуться к вопросу восстановления членства ОКР после проверки всех допинг-проб россиян, пишет Газета.ру

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